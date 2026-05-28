経済ジャーナリストの須田慎一郎氏が２８日、「上泉雄一のええなぁ！」（大阪・ＭＢＳラジオ）に生出演し、３月１６日に沖縄・辺野古沖で高校生を乗せたボートが転覆し、死傷者を出した事故について言及した。事故では、米軍基地の移設抗議に使われているボートに京都・同志社国際高校の生徒１８人を乗せ、波浪注意報が出ている中、出航し、生徒１人と船長が死亡していた。調査した文部科学省が今月２２日、同校の平和学習プロ