櫻坂46の武元唯衣が28日、インスタグラムを更新。『サクラミーツ』（テレビ朝日系）を卒業することを報告した。【写真】武元唯衣、卒業回のオフショットを多数公開武元は、14thシングル「The growing up train」での活動をもってグループを卒業することを発表している。そんな武元は、28日の投稿で同日をもって『サクラミーツ』を卒業することを報告。「番組開始から3年が経ち、競争が激しい中でこんなにも長く愛していただ