◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ３―１オリックス（２８日・横浜）オリックス・野口智哉内野手は、交流戦で１１打数５安打と好スタートを切った。右ふくらはぎの打撲で離脱している太田の穴を埋め、この日は７回２死から右前打。「反省です」と直後のけん制タッチアウトに目を向けたが「いい感じだと思います」とバットでアピールを続けている。タッチされた際に右肩を気にするしぐさはあったが、大事には至ってい