◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人４―８ソフトバンク（２８日・東京ドーム）巨人が逆転負けを喫し、交流戦２年連続負け越しスタートとなった。４―１で中盤を迎えたが、５回に１点差に詰められると、６回１死一塁で今宮の打球を左翼・松本と中堅・キャベッジがお見合い。左中間を割る同点二塁打となり、続く庄子に決勝打を許した。外野のポジションが流動的な中で今後へ向けての課題にもなった。昨季の日本一チームに