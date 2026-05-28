7人組グループ・BTSのワールドツアー『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'』の6月13日韓国・釜山アジアド主競技場公演が、全国の映画館で午後7時よりライブビューイングされる。それに先立って、予告編が公開された。【動画】７人の息遣いまで…！圧巻オーラのパフォーマンス『BTS WORLD TOUR “ARIRANG”』は、2027年にかけて開催している韓国アーティスト史上最大規模のワールドツアー。4月9日から3日間にわたって、韓国・高陽総合運