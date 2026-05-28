俳優の鈴木福、濱田龍臣、武田玲奈、宮澤佑、坂本浩一監督が28日、都内で行われた東映特撮ファンクラブ（TTFC）10周年記念企画『フォルティクス配信！推しを継ぐもの』（6月7日配信開始予定）の最速上映会に登壇した。【集合ショット】圧巻！『フォルティクス』とともに鈴木福＆濱田龍臣らが登場この日は、鈴木（本条津吉役）、濱田（早田直斗役）、武田（海城心陽役）、宮澤（須賀楠雄役）、坂本浩一監督によるトークを実施。