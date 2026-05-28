◇交流戦楽天1―2中日（2026年5月28日バンテリンドーム）勝利にはつながらなかったが、楽天は先発・滝中瞭太の好投が光った。6回90球を投げて4安打無失点。今季7度目の先発で初めて無四球、同時に8三振を奪った。リリーフ陣が逆転を許して今季3勝目はならなかったが「野手の皆さんに助けられたこともあり、ストライク先行で投げることができた」と内容に手応えを口にした。初回1死一、二塁では4番・細川を外角直球で