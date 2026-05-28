高市総理はきょう、国賓として招待しているフィリピンのマルコス大統領と会談し、両国関係を格上げすることで一致しました。高市総理「本日、マルコス大統領との間で、（日本・フィリピン）両国関係を『包括的戦略的パートナーシップ』に位置付けることで一致しました」また、会談では、▼GSOMIA（軍事情報包括保護協定）の締結に向け、正式に交渉を開始することを確認したほか、▼防衛装備品の輸出ルールが大幅に緩和されたことを