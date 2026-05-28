28日のボートレース大村ヴィーナスシリーズ第4戦「スマホマクール杯」5日目準優勝戦10Rで山田理央（25＝香川）がコンマプラス03、大滝明日香（46＝愛知）が01、滝川真由子（38＝長崎）が01、谷口佳蓮（24＝香川）が03のフライングで返還欠場。発売額1億3215万1700円の約99.9％に当たる1億3213万6200円が返還されると同時に3連単、3連複、2連複、各連複、複勝が不成立となった。上記4選手はフライング休み明けから3カ月間は罰則