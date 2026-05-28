俳優の松平健さん（72）が、映画『ミニオンズ＆モンスターズ』（8月7日公開予定配給：東宝東和）の日本語吹替版キャスト報告会イベントに登壇。アフレコ収録を振り返りました。映画『ミニオンズ＆モンスターズ』は、2022年に日本公開された『ミニオンズ フィーバー』から4年ぶりとなる最新作。“映画の都”ハリウッドを舞台に、ミニオンズが自分たちで“モンスター映画”を作ろうと本物のモンスターを召喚することで、大事件を巻