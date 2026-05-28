俳優の吉岡里帆（33）が公開したビーチでのプライベートショットに、多くの反響が寄せられている。【映像】吉岡里帆のビーチでのプライベートショットこれまでInstagramで、メキシコのピラミッドの前でポーズを決める写真や、誕生日ケーキを前に満面の笑みを見せた姿など、プライベートの様子を発信してきた吉岡。ビーチでのプライベートショットに多くの反響2026年5月26日の更新では「お休みできたら次どこ行こう…。おすす