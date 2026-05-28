バルセロナの今夏の補強に、大きな注目が集まっている。英『The Athletic』によると、クラブはニューカッスルFWアンソニー・ゴードンの獲得で合意に達したという。移籍金は8000万ユーロ（約148億円）規模とも報じられている。同メディアによると、ハンジ・フリック監督とスポーツディレクターのデコはゴードンを高く評価しており、今季チームでマーカス・ラッシュフォードが担っていた役割を埋める存在として考えているようだ。ゴ