アメリカ代表を率いるマウリシオ・ポチェッティーノ監督に、セリエAの名門ACミラン行きが浮上しているようだ。『MARCA』によると、2026ワールドカップ終了後にアメリカ代表を離れる可能性が高まっているという。現在のポチェッティーノは、アメリカ代表で大きなプレッシャーに晒されている状況だ。最終メンバー落選を伝える際の対応が冷淡だったとして一部選手から不満も噴出。チーム作りへの評価も決して高いとは言えず、国内外で