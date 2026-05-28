アソビシステムのアイドルプロジェクト「PEAK SPOT」所属のToi Toi Toiが、5月16日に開催した結成1周年記念公演『Toi Toi Toi 1st ANNIVERSARY LIVE ～Re:solution～』より「咲いてなくたって」のライブ映像を公開した。 （関連：【画像】Toi Toi Toi 1周年記念公演「咲いてなくたって」のライブ映像） 同公演では、手術と療養に専念するため2025年末から活動を休止していた星野ティナが復帰し、8人体制の完全体