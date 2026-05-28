迫る2026W杯で大きなテーマとなるのが『暑さ対策』だ。北中米W杯は各地で猛暑になると予想されており、従来のW杯とは異なる対応が求められる。北中米のW杯では1986年にメキシコ大会があったが、当時の大会にスコットランド代表として出場した現解説者のグレアム・スーネス氏はうだるような暑さだったと振り返る。何と大会中にスーネス氏は6kgも体重が落ちてしまったというのだ。「しゃがみ込み、『ああ、何て気分が悪いんだ』と思