◇交流戦DeNA3―1オリックス（2026年5月28日横浜）DeNAは先発・東克樹が7回を6安打1失点の好投。今季5勝目（3敗）を手にした。2回2死二、三塁で自身の暴投で先制点を与えるも、3回以降は無四球でテンポよく打たせて取った。7回の京田の逆転3ランを呼び込み「粘り強く投げたかいがあった。いっぱい前に飛んだので野手の皆さんに助けてもらった」と喜んだ。交流戦でも変わらぬ安定感を発揮。開幕から全9試合でクオリテ