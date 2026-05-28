◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ヤクルト０―８西武（２８日・神宮）ヤクルトは西武に大敗して、交流戦初白星はお預けとなった。先発・小川泰弘投手がカナリオに初回先頭打者弾を浴びるなど７回３失点と流れを呼び込めなかった。打線も４イニングで先頭打者を出すも、後続がことごとく倒れて好機を生かせなかった。２３日のＤｅＮＡ戦（横浜）で１回に６点を奪ったが、２回以降の得点は本塁打のみ。５試合にまたがって４９