◆セ・パ交流２０２６巨人４―８ソフトバンク（２８日・東京ドーム）巨人が逆転負けを喫し、２年連続交流戦負け越しスタートとなった。先発・田中将は２回に先頭・栗原に先制ソロを被弾。４回まで１安打投球だったが、４―１の５回２死一塁からスチュワートに中前打を許すと、正木に右前適時打を浴びた。２死満塁では近藤に押し出し四球を与えリードは１点に。５回３失点で降板した。しかし２番手・赤星が登板していた６回