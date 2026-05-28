お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が28日までに更新されたYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」に出演し、年配の女性を“おばさん”と呼べない理由について語る場面があった。カズレーザーは「おじさんを集めて“最近の若い子の言葉を知っているか?”っていう企画があったんです。（ブラマヨ）小杉さん、（錦鯉）長谷川さん、高橋克実さんっていうスーパーおじさんたちが出ていて