「巨人４−８ソフトバンク」（２８日、東京ドーム）巨人がソフトバンクに２桁安打を許し、逆転負けでカード負け越しを喫した。今季８戦目で本拠地初登板となった田中将は試合を作った。四回までは１失点投球。３点リードで迎えた五回に正木の同点打、近藤に押し出し四球を与えて５回５安打３失点で降板した。試合後、橋上監督代行は田中将の投球について「非常に丁寧に放っていた」と評価。その上で「欲を言えば五回、なん