◇交流戦巨人4―8ソフトバンク（2026年5月28日東京ドーム）巨人の先発・田中将大投手は5回5安打3失点で勝利投手の権利を持って降板したが、リリーフ陣が崩れて日米通算204勝目とはならなかった。試合後は「やっぱもう5回じゃないですか。2アウトから繋がれて、あそこはやっぱりもったいなかったなと思いますね」と振り返った。悔やんだのが3点リードの5回。2死一塁から相手先発・スチュワートに中前打を許すと、続く正