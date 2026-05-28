「阪神２−４日本ハム」（２８日、甲子園球場）日本ハムが同一カード３連勝。試合後のヒーローインタビューには島本浩也投手が上がり、甲子園は温かい光景に包まれた。異例の光景だった。敵チームのヒーローインタビューに阪神ファンが聞き入り、拍手を送った。第一声で「ありがとうございます」と笑みを浮かべ、「幸せです。絶対に抑えてやろうと思ってマウンドに上がりました」と振り返った。八回を鮮やかに三者凡退に抑