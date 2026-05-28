◇交流戦日本ハム4―2阪神（2026年5月28日甲子園）昨年まで所属した古巣の本拠地・甲子園で、日本ハム・島本浩也が連夜の無失点投球を披露した。先発・福島蓮のあとを受けて3―1の8回にマウンドへ。代打・ディベイニーをフォークで空振り三振に仕留めるなど、10球で3者凡退に抑えてホールドを挙げた。昨年11月に伏見寅威とのトレードで日本ハムに移籍。1回2安打無失点だった前日も含め、これで7試合連続無失点となった