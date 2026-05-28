広島のサンドロ・ファビアン外野手（28）が29日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）から1軍に昇格することが決まった。この日のロッテ戦後、1、2軍の入れ替えについて問われた新井監督が「ファビアンを上げます」と明言した。ファビアンは開幕から調子が上がらず、打率・169、2本塁打、4打点で4月24日に登録を外れていた。一時は3軍で打撃矯正を行うなど、打撃フォームを見直してきた。ファーム・リーグでは19試合の出場で打率