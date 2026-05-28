バレーボール男子日本代表の佐藤駿一郎容疑者（２６）が大麻所持の疑いで逮捕された２８日、日本バレーボール協会も対応に追われた。当初予定していた今季の代表活動の始動に合わせた記者会見を中止。事件に関する説明会を行った。同協会によると、佐藤容疑者は２５日に東京都内での代表合宿に合流。２７日午後の自由時間に訪れたパチンコ店にバッグを置き忘れたことから、大麻所持が発覚したという。協会は説明会に並行して