「広島３−６ロッテ」（２８日、マツダスタジアム）広島が３試合連続の逆転負けを喫し、交流戦３連敗発進となった。借金は今季ワーストタイの「９」に膨らんだ。移籍後初先発の鈴木は三回までパーフェクト投球。三回には１死二塁でプロ初安打となる右前適時打を放ち、自身のバットで援護に成功した。しかし、四回に先頭への死球から無死満塁のピンチを招くと、山口の二ゴロ間に同点。続く佐藤に右中間への２点適時二塁打を