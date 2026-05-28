国債よりも地方債の利回りが高いのはなぜ？債券投資と聞くと、多くの人が国債を思い浮かべるでしょう。しかし、日本には地方自治体が発行する地方債という選択肢もあります。地方債とは、都道府県や政令指定都市などが資金調達のために発行する債券です。ですから、全国各地の自治体で大量に発行されているわけではありません。道路や学校などのインフラ整備、公共事業などの財源として活用されます。地方債の特徴は、国債より利回