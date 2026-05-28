大学受験の準備は、いつから本格的に始める家庭が多いのでしょうか。塾選ジャーナルでは、2026年度の大学受験を経験した子どもの保護者100人を対象に、大学受験対策の開始時期や志望校決定のタイミング、情報収集の方法、通塾状況について徹底調査。 2026年度の大学受験を振り返りながら、受験準備の早期化や塾選びの変化、満足のいく大学受験をするために保護者が意識したい関わり方をレポートします。【画像】大学受験の早期化、