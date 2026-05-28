トランジスタグラマーとしてグラビア界を彩ってきた天木じゅんさんが、週刊SPA!6月2・9日合併号に登場。人気連載「グラビアン魂」で完成された圧巻ボディを見せつけました。【写真】グラビア引退に惜しむ声が寄せられている天木じゅんさんの美ボディ天木さんは身長149センチながらB95・W59・H93という抜群のプロポーションを武器に、グラビアシーンで絶対的なポジションに君臨。数々の雑誌や写真集を通じて人気を誇っていますが、