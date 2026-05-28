チョコレートケーキが二度と食べられなくなる。【写真】食べてはいけないチョコレートケーキ食べるな危険ニコラス・ケイジ怪演炸裂の『ロングレッグス』（2025年）で世界中をチビらせたオズグッド・パーキンス監督が、またやった。5月29日公開の『KEEPER/キーパー』は、鬱蒼とした森に閉ざされた別荘が舞台の山荘ホラー。恋人への疑心暗鬼を募らせた女性に襲い掛かる怪異は、妄想か、それとも過去からの怨念か。甘いひと時を悪夢に