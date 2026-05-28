雲南省の雲竜天池国家級自然保護区の管理・保護職員はこのほど、屋外モニタリングデバイスの情報を整理中に、ウンナンシシバナザルの群れが映っているのを発見した。人民網が伝えた。雲竜天池保護区管理・保護職員の楊子兵（ヤン・ズービン）さんは、「モニタリングデバイスが捉えた映像を見ると、今年に入ってから生まれたウンナンシシバナザルの赤ちゃんの数が結構多かった。毎年3月から6月にかけて、保護区ではウンナンシシバナ