歌舞伎役者の市川團十郎さんは5月28日、自身のInstagramを更新。子どもたちの写真を公開しました。【写真】子どもたちの仲良しショット子どもたちの仲良しショット團十郎さんは「笑って、走って、遊び尽くすふたり子どもたちのエネルギーは本当にすごいです。忙しい毎日の中でもこういう時間をいちばん大切」とつづり、4枚の写真を公開。東京タワーをバックにお寺の前でおどけたポーズを取ったり、新緑がまぶしい公園の中で遊ん