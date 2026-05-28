プロ野球・ヤクルトは28日、オリックスや西武でプレーしたレアンドロ・セデーニョ選手を獲得したことを発表しました。セデーニョ選手は23年にオリックスに加入。初年度は57試合に出場し、9本塁打を含む打率.244をマークします。2年目には98試合に出場し、15本塁打含む打率.260とブレイク。翌年からはプレーの場を西武に移すも、1軍定着とはなりませんでした。今季からはサンディエゴ・パドレス傘下のサンアントニオ・ミッションズ