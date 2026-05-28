伊藤匠王座（23）＝叡王との2冠＝への挑戦権を争う第74期王座戦挑戦者決定トーナメントの1回戦は28日、東京・将棋会館で指され、佐藤天彦九段（38）が西田拓也六段（34）に111手で勝利した。佐藤は次戦で藤井聡太王将（23）＝名人など6冠＝と4強入りをかけて争う。振り駒の結果、佐藤が先手になり、戦型は振り飛車党・西田の四間飛車へ進んだ。佐藤は穴熊、西田は高美濃に構え、西田が角道を通した後、6筋の歩を突き出して開戦