◇交流戦巨人4ー8ソフトバンク（2026年5月28日東京D）巨人はソフトバンクに敗戦。先発の田中将大投手（37）は5回3失点と粘投も今季4勝目を逃した。橋上秀樹監督代行（60）が試合後に右腕の投球について言及した。田中将は2回に1点を先制されたものの、粘りのピッチング。4回には2死から適時打と押し出し四球で2点を失ったが、満塁で栗原を一ゴロに仕留めて踏みとどまった。5回3失点で今季4勝目の権利を持って降板したが