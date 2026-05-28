俳優の森川葵（30）が公開した最新ショットに「ドラマで拝見していた頃よりお痩せになっているので心配です」など、さまざまな声が寄せられている。【映像】心配の声が寄せられた森川葵の最新ショット（複数カット）これまでもInstagramで、ピンク髪に“激変”した姿や、美しい背中が際立つ黒の水着ショットなど、プライベートな一面を発信してきた森川。最新ショットに心配の声も2026年5月26日の更新では、「#令和ロマン 漫