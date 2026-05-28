俳優中村倫也（39）が28日、都内で、映画「君のクイズ」（吉野耕平監督）公開後“検証”舞台あいさつに登壇した。この日は主人公の三島玲央を演じた中村と吉野監督がさまざまな質問を検証し回答する企画を実施した。共演の神木隆之介（33）からボイスメッセージが届き、「映画が公開された今の気持ちを一番得意なモノマネで」とオーダーされると、「僕が吉野作品に一番うまく染まれるんだ！」と神木の声まねで断言してみせた。大拍