アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」の“みりにゃ”こと大谷映美里の色っぽいショットにファンからはくぎ付けだ。大谷は２８日に自身のＳＮＳを更新し、インスタグラムに「お姉さん好き？」とつづると、オフショットを複数枚アップ。ミニ丈の白トップスにゴールドのボタンが付いたジャケットを羽織り、デニムスカートを履いた姿で、街中を歩いたりポーズをとる姿を披露した。この投稿にファンからは「好きに決まってる」「お