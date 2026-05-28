◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島３―６ロッテ（２８日・マツダスタジアム）広島のサンドロ・ファビアン外野手が２９日から１軍に昇格することが２８日、決まった。試合後に新井監督が明らかにした。来日２年目の助っ人は４月２４日に打撃不振で登録抹消。一時は３軍調整もしながら浮上のきっかけを模索していた。２軍では打率２割だが。直近４戦は１４打数６安打と調子を上げていた。