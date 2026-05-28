◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ３―１オリックス（２８日・横浜）オリックスが開幕６連勝した１７年以来、９年ぶりの交流戦３連勝スタートを逃した。パ首位の西武とも１ゲーム差。試合後の岸田護監督は「切り替えて、はい。やっていきます」とすぐに前を向いた。先発のエスピノーザが６回を無失点。１点リードの７回に吉田を投入した。右肘トミー・ジョン手術明けで、この日が初の２日連続登板。京田に逆転３ラン