日本時間２１時３０分に米個人所得・支出（4月）、PCE価格指数（4月）、新規失業保険申請件数（05/17 - 05/23）、耐久財受注（速報値）（4月）、実質ＧＤＰ（改定値）（2026年 第1四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 個人所得・支出（4月）21:30 予想0.4%前回0.6%（個人所得・前月比) 予想0.5%前回0.9%（個人支出・前月比) PCE価格指数（4月）21:30 予想0.6%前回0.7%（PCE価格指