◇交流戦オリックス1-3DeNA（2026年5月28日横浜スタジアム）オリックス・吉田は思わず唇をかんだ。1点リードの7回から登板も、1死一、二塁で代打・京田にフルカウントからスライダーを拾い上げられ、右翼への逆転3ランを献上。カナリオに決勝2ランを浴びた今月24日の西武戦に続いて、今季2敗目を喫した。「打たれているのも変化球ばかりで、この前の試合（24日の西武戦）と同じようなミスをしている気がするので…」前