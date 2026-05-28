広陵高（広島市）の硬式野球部で起きた暴力事案について、同高は２８日、第三者委員会による調査報告書の概要を公表した。上級生による被害生徒への集団的な暴力行為があり、いじめに該当すると認定。元監督にも、被害生徒への不適切な発言があったとした。調査対象は昨年１月、寮の自室で禁止されている即席麺を食べた１年生（当時）を複数の２年生（同）が殴るなどした事案。第三者委は関係者に聞き取りなどをし、５月１８日