◇プロ野球 交流戦 DeNA3-1オリックス(28日、横浜スタジアム)DeNAの京田陽太選手が逆転3ランを放ち、DeNAが勝利。ヒーローインタビューでの京田選手の一言に度会隆輝選手が深く一礼しました。東投手のワイルドピッチで得点を許したDeNAは7回、代打で出場した京田選手がフォークをすくい上げライトスタンドへ逆転の3ランを放ちました。ヒーローインタビューに登場した京田選手は「打った自分が1番ビックリしてます。前の試合で(東)