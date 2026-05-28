こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡が観測した銀河団「MACS J1141.6-1905」です。コップ座の方向、地球から約40億光年先にあります。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡が観測した銀河団「MACS J1141.6-1905」（Credit: NASA, ESA, H. Ebeling (University of Hawaii); Image Processing: G. Kober (NASA/Catholic University of America)）】視野いっぱいに広がる大小さまざまな銀河銀河団は、数百から数千もの銀河が重力によって互いに結びつい