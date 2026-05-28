【ジュネーブ＝船越翔】ハンガリー議会は２７日、国際刑事裁判所（ＩＣＣ、オランダ・ハーグ）からの脱退を撤回する法案を可決した。脱退は強権政治で知られたビクトル・オルバン前政権が決定したが、議会選に勝利したペーテル・マジャル新首相が撤回を急ぐ考えを示していた。オルバン前首相は昨年４月にＩＣＣを「政治的な裁判所だ」と非難し、脱退の方針を表明。その後、パレスチナ自治区ガザへの攻撃を巡ってＩＣＣから逮捕