モグライダー（芝大輔、ともしげ）がMCを務め、旬な芸人がさまざまなジャンルの大喜利に挑戦する『まいにち大喜利』。5月27日（水）の放送では、板尾創路（62歳）やふかわりょう（51歳）、椿鬼奴（54歳）ら50歳以上の豪華ベテラン芸人たちが集結し、「R50大喜利」を繰り広げた。【映像】平成を代表する女性芸人（51歳）が全盛期を激白「『カモ〜ン』でマンション買えた」「『昔はよかったぞ』から始めて若者にマウントを取ってくだ