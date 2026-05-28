長岡市に住む80代男性をだまし、お金を受け取ろうとした詐欺未遂の疑いで、中国籍の23歳の男が逮捕されました。詐欺未遂（ニセ警察官詐欺）の疑いで逮捕されたのは、住居不定・無職の中国籍の男(23)です。警察によりますと、男はほかの者と共謀し、5月10日から13日までの間、共謀者らが長岡市に住む80代男性の自宅に複数回にわたり電話をかけ、警察官や検察官などを装い、「逮捕した男があなたに数百万円を報酬として渡したと言っ