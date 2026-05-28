日本サッカー協会(JFA)は28日、スペイン遠征を行うU-20日本女子代表でMF松永未夢(東京NB)が怪我のため不参加になると発表した。RB大宮アルディージャWOMENのFW辻あみるを追加招集する。U-20日本女子代表は今月31日から6月11日までスペイン遠征を実施。6月6日にU-20カナダ女子代表、9日にU-20イングランド女子代表と対戦する。なお、3日にも試合が行われるが対戦相手は未定となっている。