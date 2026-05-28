北中米ワールドカップを戦うイングランド代表メンバー落選から5日、MFアダム・ウォートンがUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)決勝でハイパフォーマンスを見せてクリスタル・パレスにタイトルをもたらした。『BBC』がイングランド代表OBの声などを伝えている。22歳のウォートンは今季のプレミアリーグで34試合に出場。昨年11月に2024年6月以来の代表復帰を果たし、3月シリーズにも招集されていたが今月22日に発表されたW